Valensin continua a crescere con un nuovo primato sui 200 under 20

Ha compiuto 17 anni il 1° gennaio ma Elisa Valensin, atleta al secondo anno della categoria allieve, è già un grande talento dell’atletica italiana, e non ha certamente dissattese le aspettative che si avevano su di lei alla vigilia dei campionati italiani under 18 di Ancona, dominando nella seconda giornata delle gare i 200 metri con un nuovo primato, sia della sua categoria ma anche di quella under 20, di 23″72 che migliora il suo precedente 23″79 di qualche settimana fa a Padova.

Sulla stessa distanza al maschile Diego Nappi è volato in batteria con 21″52, per togliere dopo ventidue anni un altro limite nazionale allievi a Andrew Howe che aveva corso in 21″61 nel 2002, mentre poi in finale lo sprinter sardo ha conquistato il tricolore con 21″60, ancora sotto il precedente primato.