Vaccari in grande evidenza con due titoli nell’ultima giornata degli italiani under 18

La giovane quattrocentista festeggia oggi il suo 17esimo compleanno

Nell’ultima giornata dei Campionati Italiani allievi, quelli riservati agli atleti nati nel 2006 e 2007, disputati a Caorle tra venerdì e domenica scorsa, sono arrivate ottime conferme da parte della quattrocentista Valentina Vaccari, vincitrice sia dei 400 metri che della staffetta del miglio con la sua squadra dell’Atletica Bergamo 1959, ma anche dal mezzofondista Manuel Zanini che ha vinto nei 1500 metri, dopo aver già conquistato la maglia tricolore di categoria nei 2000 siepi.

Nell’ottica di un consuntivo finale della manifestazione giovanile si può certamente affermare come sia stata certamente una grande festa per gli oltre 1200 giovani under 18, i quali hanno dato vita a delle competizioni molto interessanti da cui è emerso un notevole livello tecnico complessivo a dimostrazione del fatto che, i risultati sempre più brillanti degli atleti italiani di punta, rappresentino uno stimolo enorme per tutti i giovanissimi che si avvicinano ancor più maggiormente all’atletica.