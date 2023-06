Una sensazionale Kipyegon al record del mondo anche sui 5000 metri di Parigi

Battuto anche il primato dei 3000 siepi maschili

Straordinari risultati tecnici hanno contraddistinto la serata francese della Diamond League di ieri sera a Parigi, a cominciare dal secondo record del mondo realizzato in una settimana dalla keniana Faith Kipyegon che, dopo avere portato il limite dei 1500 a 3’49″11 nel corso del Golden Gala Pietro Mennea a Firenze, si è impadronita anche di quello dei 5000 metri al termine di una fantastica gara proprio contro la ex primatista, l’etiope Letesenbet Gidey, con cui ha dato corpo a un memorabile duello negli ultimi due giri, portandosi in testa a 700 metri dal traguardo e scandendo un ritmo micidiale a cui l’avversaria ha provato a resistere per circa 600, almeno sino all’inizio del rettilineo finale dove Faith è riuscita però ad innescare ulteriormente il turbo del suo motore, chiudendo ad una incredibile velocità nel crono record di 14’05″20 rispetto al 14’07″94 dell’etiope, comunque non lontana dal suo ex primato di 14’06″62.

Veramente memorabile l’impresa della ventinovenne keniana, mamma di una bambina di 4 anni di nome Alyn, che ha vinto qualsiasi competizione nell’ambito dei 1500 metri, con due titoli olimpici e due mondiali, manifestazione quest’ultima dove ha conquistato anche due argenti nelle ultime quattro edizioni oltre gli ori, ma che non aveva praticamente quasi mai gareggiato nei 5000 metri in quanto, gli ultimi risultati ufficiali sulla distanza risalivano al 2015 quando, nel corso del Prefontaine Classic di Eugene il 30 maggio, aveva realizzato il suo personale con 14’31″95 per poi correre la disciplina ancora una volta il 4 luglio proprio a Parigi in 14’44″51.