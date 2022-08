Una fenomenale Bol vince i 400 piani europei in 49″44

SPRINTNEWS

Grandissima impresa dell'ostacolista olandese argento mondiale che domina sul giro di pista senza barriere

Nella terza giornata dei Campionati Europei di atletica leggera, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera, scende in pista l’atleta donna più attesa della manifestazione, la 22enne specialista olandese dei 400 ostacoli Femke Bol, medaglia di bronzo olimpica a Tokyo 2021 e d’argento a Eugene 2022 nella sua specialità primaria, che però è anche una eccellente velocista pura senza barriere e infatti entusiasma il numeroso pubblico dell’Olympiastadion, vincendo la gara dei 400 piani nell’ottimo crono di 49″44 con cui supera anche il già suo record nazionale. Femke, allenata dall’ottimo tecnico svizzero Laurent Meuwly, è esplosa prepotentemente sulla ribalta mondiale l’anno scorso vincendo il doppio titolo europeo indoor sui 400 metri e nella staffetta 4×400 a Torun, il bronzo a cinque cerchi sui 400 ostacoli giapponesi, il trofeo della Diamond League nella finale di Zurigo nel giro di pista con barriere, ma anche stabilendo 13 primati nazionali sui 400 metri indoor e outdoor, sui 400 metri ostacoli e nelle staffette 4×400 indoor e mista.

Questi risultati le hanno permesso di vincere per il 2021 il premio di stella emergente di European Athletics nella serata di gala dei Golden Tracks celebrata a Losanna nello scorso ottobre, ma non l’hanno certo appagata o rilassata in quanto il 2022 è stato per lei ancor più ricco di soddisfazioni, pur non essendo per niente terminato, avendo già conquistato 2 argenti ai mondiali indoor di Belgrado, nei 400 e nella staffetta 4×400, altri 2 ai mondiali outdoor di Eugene nei 400 H e nella 4×400 mista, e ieri appunto il titolo continentale sui 400 piani. Bol, nata il 23 Febbraio 2000 ad Amensfoort, è però un’atleta instancabile e questa mattina intorno alle ore 12,00 sarà subito impegnata nella sua specialità preferita dei 400 ostacoli, per il primo dei due atti che dovrebbero, senza troppi problemi, portarla a una storica doppietta non certo semplice, per non parlare del fatto che sarà anche impegnata in una delle due staffette 4×400 per tentare la sensazionale impresa delle tre medaglie d’oro.