Un grande venerdì di atletica in attesa dei mondiali di Glasgow

Questa sera impegnati tra Berlino e Madrid vari atleti azzurri

© Getty Images

Inizieranno tra una settimana a Glasgow in Scozia i campionati del mondo al coperto, principale e conclusivo appuntamento della stagione indoor, e questa sera si svolgeranno due prestigiosi meeting del World Tour che potranno dare le ultime interessanti indicazioni in vista dell’appuntamento iridato che si terrà dall’1 al 3 marzo prossimo.

Tanti gli atleti azzurri attesi iniziando dall’Istaf Indoor di Berlino, evento Silver del circuito mondiale, sui blocchi dei 60 metri donne ci sarà Zaynab Dosso che, con il suo fantastico 7″02 di primato italiano realizzato a Torun, si trova al terzo posto delle liste mondiali dell’anno e avrà, tra le rivali annunciate, la britannica Daryll Neita e l’ostacolista giamaicana Britany Anderson.

Grande attenzione anche dalla pedana del salto in lungo sempre al femminile, dove Larissa Iapichino che sta crescendo di gara in gara si confronterà con la tedesca campionessa olimpica Malaika Mihambo, 6,93 domenica scorsa ai campionati tedeschi, due centimetri meglio dell’altra tedesca Mikaelle Assani che è salita sino a 6,91 in stagione ma molto pericolosa anche un’altra atleta di casa, la diciannovenne Laura Raquel Muller che si è migliorata sino a 6.81, 1 centimetro in più della miglior misura di Larissa ottenuta agli assoluti di Ancona, in una specialità che in questo inizio di 2024 è apparsa a livello femminile molto effervescente con tante atlete capaci di esprimersi a eccellenti livelli a iniziare dalla capolista dell’anno, la statunitense Tara Davis capace di saltare 7,18 metri.

Nei 60 metri uomini, invece, sarà presente il campione europeo di Istanbul 2023 Samuele Ceccarelli, secondo agli Assoluti con 6″66 dietro a Chituru Ali che questa sera non ci sarà ma è stato convocato per i mondiali insieme appunto a Ceccarelli, il quale proverà a ritrovare quelle sensazioni che gli regalarono grandi emozioni nella scorsa stagione al coperto, mentre sempre a proposito di atlete azzurre che saranno in Scozia per la manifestazione iridata, va segnalata la prima convocazione ufficiale in nazionale maggiore della specialista dei 60 H femminili, Veronica Besana, quest’anno scesa a 8″05 a Belgrado e che sarà anche lei in gara nella capitale tedesca.