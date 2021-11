Tutto pronto per la Maratona di New York

La campionessa olimpica Peres Jepchirchir, la medaglia d’argento delle Olimpiadi di Tokyo Abdi Nageeye e il quattro volte medagliato olimpico Kenenisa Bekele correranno per la prima volta in carriera alla TCS New York Marathon, che festeggerà la sua cinquantesima edizione oggi nel primo pomeriggio italiano, a partire dalle 15.05 che sono le 9.05 locali. La Maratona di New York fa parte delle sei World Marathon Majors ed è inserita nel calendario delle gare World Athletics Elite Platinum.