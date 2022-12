Tutti i prossimi raduni degli azzurri dell’atletica

Marcell Jacobs in partenza per Dubai

Archiviato il Natale, per tanti campioni italiani dell’atletica è tempo di pensare alla nuova stagione agonistica che, per quanto riguarda le gare in pista al coperto, è già cominciata ma vivrà il suo fulcro dalla metà di gennaio alla prima settimana di marzo, quando si svolgeranno i Campionati Europei indoor a Istanbul dal 2 al 5 marzo.

Il campione olimpico dei 100 e della 4×100 Marcell Jacobs partirà alla volta di Dubai tra tre giorni, il 29 dicembre, e rimarrà sino al 28 gennaio per poi iniziare le prime gare nell’ottica di confermare il suo titolo continentale sui 60 metri conquistato a Torun, nel 2021, quando tutto per lui è realmente cominciato.

Dai primi giorni del nuovo anno invece, nelle Canarie a Tenerife in Spagna, lavoreranno alcuni dei medagliati azzurri dell’ultima stagione, tra cui la saltatrice in alto Elena Vallortigara bronzo iridato in Oregon, il triplista Andrea Dallavalle argento continentale a Monaco di Baviera, il velocista Filippo Tortu bronzo europeo in Germania sui 200 metri, di cui ovviamente ricordiamo anche l’oro olimpico di Tokyo nella 4×100, e infine le staffettiste della 4×100 capaci di conquistare un inaspettato terzo posto sempre nella manifestazione europea di Monaco.