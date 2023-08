Tredici campioni del mondo nella magica serata del Letzigrund

Ricomincia a Zurigo la Diamond League

Dopo il prologo di ieri sera nella piazza della stazione ferroviaria di Zurigo, che ha visto la disputa della gara dell’asta femminile, questa sera nell’impianto svizzero del Letzigrund vi sarà la ripresa della Diamond League 2023 con quattordici gare di altissimo livello grazie alla presenza di ben tredici campioni del mondo di Budapest e, addirittura, di tutto il podio in alcune di esse come nei 100 ostacoli femminili, nel triplo femminile e nell’asta sia uomini che donne, disciplina quest’ultima già disputata quale anticipo del programma odierno con la partecipazione di altre due campionesse del mondo a pari merito, l’australiana Nina Kennedy e la statunitense Katie Moon, che hanno ripetuto la sfida ungherese con il successo della prima che ha addirittura ottenuto il proprio record di 4.91, realizzando la migliore prestazione mondiale dell’anno, davanti al 4.81 della statunitense, mentre terza è stata l’altra americana Sandi Morris con 4,76.

Da evidenziare la buona prova della saltatrice azzurra Elisa Molinarolo che ha conquistato un buon sesto posto con la misura di 4,51 superata alla prima, per poi fallire tre tentativi a 4,66 che avrebbe rappresentato il suo personale.

Nella serata odierna del meeting Weltklasse, che inizierà per quanto riguarda le gare valide per il Trofeo del Diamante alle 18.22 con il triplo femminile, l’attesa più grande sarà per l’ultima in programma alle 21.41, i 200 metri maschili dove il Re di Budapest 2023 grazie alle sue tre medaglie d’oro, lo statunitense Noah Lyles, proverà a tirare fuori tutte le energie residue dopo le 7 prove disputate in Ungheria, per cercare di avvicinare il suo primato di 19″31, stimolato da avversari di eccezionale livello quali il connazionale argento iridato Erriyon Knighton, e il quarto classificato il britannico Zharnel Hughes.