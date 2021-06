Tortu secondo a Madrid nella grande serata di Sara Fantini

10"27 nei 100 (-1,3) per il velocista azzurro e 72,31 per la martellista

Tanti azzurri impegnati a Madrid nel meeting di Continental Tour Silver e massima attenzione per Filippo Tortu, ritornato nella capitale spagnola a distanza di tre anni dal suo allora record italiano di 9″99, che rimane il suo personale, ma in uno stadio diverso, il Vallehermoso che purtroppo non porta fortuna al velocista azzurro per quanto riguarda la direzione del vento che, per tutta la sera, soffia nettamente contro sul rettilineo principale.

Così Filippo, che sta preparando al meglio le Olimpiadi e attualmente non è ancora all’apice della condizione, vince la sua semifinale agevolmente in 10″33 con un vento contrario di – 1,8, ma poi in finale si deve arrendere al sudafricano Gift Leotlela che chiude in 10″15, davanti all’azzurro con 10″27 (-1.3), che si toglie quantomeno la soddisfazione di lasciare dietro il francese Mouhamadou Fall, 10″28, che l’aveva battuto a Ginevra una settimana fa.

La migliore notizia per l’Italia arriva, comunque, dalla pedana del lancio del martello femminile dove Sara Fantini vince la gara, ma soprattutto realizza un grande lancio a 72,31 che migliora nettamente il suo personale.

Per l’azzurra terza miglior prestazione italiana di sempre, scavalcando una grande ex atleta quale Silvia Salis, con davanti solamente la primatista, Ester Balassini (73,59 nel 2005) e Clarissa Claretti (72,46 nel 2008).