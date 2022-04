Tortu ricomincia da Nairobi sui 100 metri

Per il campione olimpico esordio il 7 maggio in Kenya

Filippo Tortu ha chiuso la sua straordinaria stagione 2021, in cui è diventato campione olimpico della 4×100, correndo sulla pista di Nairobi in Kenya, lo scorso 18 settembre, un eccellente 200 metri in cui ha portato il suo personale sulla distanza a 20″11, ed è diventato il secondo azzurro di tutti i tempi dietro al leggendario Pietro Mennea.

Quella gara faceva parte del Kip Keino Classic, meeting Gold del Word Athletics Continental Tour, che prende il nome dall’olimpionico Kipchoge Keino e, sempre nell’ambito dello stesso evento programmato quest’anno il 7 maggio, ci sarà l’esordio stagionale di Filippo che correrà questa volta sui 100 metri nello stadio Kasarani di Nairobi.

Dopo la competizione, peraltro, Tortu non tornerà in Italia ma si trasferirà direttamente in Qatar dove, 6 giorni dopo, gareggerà ancora il 13 maggio sui 200 metri del primo meeting di Diamond League 2022 in programma a Doha.

Ricordiamo che anche la capitale del Qatar evoca ricordi molto felici per Filippo in quanto, nel 2019, proprio a Doha il 23enne velocista azzurro riportò l’Italia in una finale dei 100 metri in un campionato del mondo di atletica, dopo 32 anni dall’unica volta in cui accadde, quando Piefrancesco Pavoni chiuse poi al settimo posto, come Tortu, nell’edizione italiana disputata a Roma nel 1987.