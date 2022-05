Tortu ricomincia a Nairobi dove aveva terminato

Filippo Tortu, il 23enne velocista azzurro campione olimpico della staffetta 4×100, partirà questa mattina alle 9,40, dalla Malpensa di Milano, per la capitale del Kenya Nairobi dove sabato 7 maggio, intorno alle 16.55 ora italiana, inizierà la sua stagione agonistica su un 100 metri stellare che lo vedrà impegnato contro i primi due dei giochi a cinque cerchi, Marcell Jacobs e Fred Kerley, oltre che al primatista africano Ferdinand Omanyala che vanta tra l’altro il personale migliore tra gli iscritti, con il suo 9″78 ottenuto l’anno scorso proprio nello stesso evento del Kip Keino Classic. Un inizio certamente di grande stimolo per Filippo sulla pista dello stadio Kasarani che, quasi otto mesi fa il 18 settembre scorso, è stato teatro dell’ultima gara del suo magico 2021 e lo ha visto realizzare l’eccellente crono di 20″11, sui 200 metri, per diventare il secondo italiano di sempre in Italia sulla distanza, dietro al mitico Pietro Mennea.

Getty Images