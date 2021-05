Tortu contro Jacobs oggi a Rieti per la supersfida

SPRINTNEWS

10 secondi o forse meno durante i quali trattenere il respiro

Ormai da tempo quando si parla di Filippo Tortu e Marcell Jacobs lo si fa come di un grande evento, la sfida che appassiona migliaia di tifosi di atletica, e non solo, perché si sa che i 100 metri sono la gara per eccellenza, quella che catalizza in modo particolare l’attenzione, in quanto la velocità massima che un essere umano può raggiungere è sempre qualcosa che affascina e incuriosisce. Filippo e Marcell, ne ho parlato tante volte, sono due grandi avversari, due ottimi atleti, due compagni di nazionale ma, soprattutto due italiani che stanno riportando, con le loro imprese, l’atletica italiana a dei livelli di attenzione mediatica che non si raggiungevano da decenni, e si sa come la conseguenza logica sia la moltiplicazione dell’interesse da parte di tanti sportivi.

Questo pomeriggio allora, con batteria alle ore 16 e finale fissata per le 17.15, nello stadio Raul Guidobaldi di Rieti in una gara ad inviti organizzata all’interno di un meeting regionale, si correrà quella che ormai è diventata una supersfida, e credo che il modo migliore per presentarla sia di mostrare una bella immagine dei due velocisti nel Khalifa Stadium dei mondiali di Doha 2019, per far capire una volta di più il significato che tale genuina rivalità possa rivestire.