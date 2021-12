Tanti auguri a Ryan Crouser

Ryan Crouser, straordinario specialista del getto del peso di cui è primatista mondiale indoor e outdoor, oltre ad aver vinto il titolo olimpico a Tokyo, ha compiuto ieri 29 anni e l’occasione è gradita per ricordare le sue straordinarie imprese di questo 2021 che sta finendo, in cui ha realizzato i suoi due primati mondiali, 22,82 al coperto e 23,37 all’aperto, oltre ad aver conquistato la seconda medaglia d’oro a cinque cerchi. Un campione eccezionale con una sequenza di vittorie impressionante, anche per via delle misure che riesce sempre a realizzare, con 4, 5 o addirittura sei lanci per gara sopra i 22 metri.