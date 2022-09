Tamberi festeggia le nozze con la finale di Diamond League

© Getty Images

Il massimo circuito di meeting dell’atletica mondiale terminerà tra oggi e domani sera a Zurigo, con due grandi giornate di gare in cui si disputeranno ben 32 finali, 16 maschili e 16 femminili, per eleggere i vincitori della Diamond League 2022. Tantissimi i super campioni con la presenza di molte medaglie olimpiche e mondiali, ed anche alcuni azzurri tra cui, su tutti, il recente campione europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi che proprio oggi, in attesa di partire per il viaggio di nozze dopo il matrimonio di sabato scorso con Chiara Bontempi, proverà a chiudere la sua stagione un po’ tribolata, ma comunque positiva, nel migliore dei modi possibili. La corsa al Diamante avrà due differenti palcoscenici nella città svizzera, tra la Sechseläutenplatz (oggi) e il mitico stadio Letzigrund (domani), e questo renderà la manifestazione ancora più affascinante per la presenza di un numero maggiore di tifosi.