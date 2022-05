Super Crippa trionfa a Londra sui 10000 e vola ai mondiali

Terzo posto per Federica Del Buono nel miglio

Grande impresa di Yeman Crippa sulla pista di Londra, nell’ambito della tradizionale Night of the 10.000 PB’s disputato nella tarda serata di ieri nella capitale britannica, dove ottiene una prestigiosa vittoria sui 10000 metri con il tempo di 27’16″18 che gli regala ampiamente lo standard di partecipazione per i prossimi Mondiali di Eugene, fissato a 27’28.

È il secondo crono italiano di sempre, a poco più di cinque secondi dal suo record nazionale stabilito con 27’10″76 a Doha nel 2019, ottenuto grazie a una splendida gara di assoluto valore, che conferma l’ottimo momento di forma dell’azzurro che ha iniziato il 2022 nel miglior dei modi con due grandi prestazioni su strada in cui ha conquistato il primato europeo dei 5 km, con 13’14, e il record italiano della mezza maratona con 59’26.

Per il fuoriclasse trentino da adesso la mente potrà andare, senza altre preoccupazioni, alla rassegna iridata che si terrà in Oregon dal 15 al 24 luglio, dove ha in programma di gareggiare soltanto nei 10.000 metri, mentre potrebbe doppiare correndo anche sui 5000 agli Europei di Monaco di Baviera, previsti dal 15 al 21 agosto.