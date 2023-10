Stano lancia la mezza di Treviso promuovendo la marcia

Oggi la 21,097 km della città veneta

© Getty Images

Si svolgerà oggi la nona edizione della mezza maratona di Treviso che, come negli altri anni, sarà affiancata da un evento ludico-motorio sulla distanza dei 10 km, il quale riveste un significato ancor più particolare a poche settimane dalla famosa modifica dell’articolo 33 della Costituzione Italiana con cui si è sancito il diritto per ogni cittadino di poter fare attività fisica per il proprio benessere.

L’evento agonistico sui 21,097 km, organizzato ancora una volta dall’ex maratoneta azzurro Salvatore Bettiol e da Bettiol Sport Events, partirà da Viale Bartolomeo d’Alviano ai piedi delle antiche mura cittadine dove sarà posto anche l’arrivo e vedrà la partecipazione di atleti che arriveranno da una larga parte d’Italia e anche dall’estero.

Grande testimonial di questi due eventi, sarà il campione olimpico dei 20 km di marcia in Giappone, ma anche ex mondiale sui 35 negli Stati Uniti l’anno scorso, Massimo Stano, che nell’occasione terrà a battesimo il progetto “The Walking Stano-Vieni a marciare con me”, nell’ottica di promuovere tra i giovani la sua disciplina in un momento abbastanza complicato per la specialità, visto che World Athletics ha di fatto lasciato solo la 20 km quale unica gara dei maggiori eventi globali, quali Olimpiadi e Mondiali, costringendo di fatto quegli atleti che erano specialisti sulle distanze più lunghe come la 50 e recentemente la 35 km, a concentrarsi su un’unica distanza con posti ovviamente limitati.

L’evento nell’evento, ideato e organizzato dal campione pugliese, oltre a promuovere la disciplina della marcia tra i giovani servirà per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica, e sarà il primo di un trittico da lui voluto a tal scopo, cui faranno seguito le manifestazioni del 15 ottobre a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, e del 29 ottobre nella sua Palo del Colle in provincia di Bari, dove è atteso anche l’oro olimpico di Atene 2004 Ivano Brugnetti.