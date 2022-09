Sportcity Day 2022: la festa dello sport e del benessere

SPRINTNEWS

Il prossimo 18 settembre il grande evento sociale in 36 città di tutta Italia

Domenica 18 settembre ci sarà una grande festa dello sport in 36 città di tutta Italia dove tutti potranno svolgere oltre 60 attività sportive gratuite nelle piazze e nei parchi, da nord a sud, per una giornata di attività all’aria aperta che, oltretutto, stando alle previsioni meteo attuali dovrebbe essere accompagnata da sole diffuso praticamente ovunque. Sarà la seconda edizione dello Sportcity Day, dopo quella del 19 settembre dell’anno scorso, evento ideato e realizzato da Fondazione Sportcity, e si preannuncia come un successo ovunque, sia nelle piccole cittadine quanto nei 13 capoluoghi di regione coinvolti che si trasformeranno in palestre a cielo aperto, facendo vivere ai cittadini una giornata coinvolgente in cui potranno praticare gratuitamente le più svariate discipline sportive in quegli spazi urbani pronti per essere destinati ad utilizzo sportivo, principio fondante della rigenerazione urbana delle città che stanno lavorando per diventare delle vere e proprie “Sport City”.

Una giornata dunque di sport e socializzazione, ma anche di riflessione per gli amministratori pubblici nella misura in cui, più grande sarà la partecipazione dei cittadini, maggiore sarà poi la considerazione che andrà fatta sulla necessità di sviluppare maggiormente, all’interno dei vari territori comunali, misure che possano servire per fare attività fisica all’aperto, nell’ottica di migliorare lo stato fisico e mentale di tante persone. La manifestazione vedrà naturalmente il coinvolgimento di numerose associazioni sportive dei territori coinvolti, pronte con i loro istruttori a coinvolgere i cittadini nelle oltre 60 diverse discipline sportive previste.