Spanovic verso i mondiali indoor di Belgrado

SPRINTNEWS

La grande lunghista serba gareggerà dall'anno prossimo con il cognome Vuleta

Ivana Spanovic è un’atleta serba specialista del salto in lungo, considerata certamente una delle sportive più importanti della piccola nazione balcanica che, in ogni caso, pur con meno di 7 milioni di abitanti, riesce a produrre sempre grandi talenti in varie discipline. Nel 2017 la capitale della Serbia, Belgrado, organizzò i campionati europei al coperto di atletica e Ivana deliziò i suoi tantissimi tifosi con una grande vittoria a cui, peraltro, vuole ancora puntare in vista di un evento ancor più importante che si svolgerà in quel palazzetto indoor, i Campionati del Mondo in programma dal 18 al 20 marzo 2022 nella Štark Arena belgradese. Spanovic è una grande specialista delle gare al coperto, dove ha ottenuto i suoi principali successi, forse per caso o forse perché all’aperto in qualche modo il vento, in qualsiasi direzione possa soffiare, potrebbe condizionare la sua rincorsa e il suo stacco in volo, ma resta il fatto che il suo personale di 7,24 sia stato ottenuto nel 2017 al coperto, proprio in occasione del suo oro europeo.

Oltretutto, 4 delle sue 5 medaglie d’oro ottenute tra Europei e Mondiali, sono state vinte sempre in gare indoor, anche se poi non vanno certo dimenticate le sue 3 vittorie finali per il Trofeo della Diamond League, l’ultima delle quali proprio quest’anno in cui ha dovuto rinunciare agli Euroindoor di Torun per infortunio, ma ha ottenuto un brillante quarto posto alle Olimpiadi. Ivana, dopo la sua vittoria nel 2019 agli Euroindoor di Glasgow, ha conosciuto momenti critici a causa di vari problemi fisici, ma da quest’estate tutto è cambiato con la lunghista che è tornata su ottimi livelli e si prepara all’assalto del titolo mondiale da conquistare davanti al suo pubblico con una grande novità, sul suo pettorale da gara ci sarà un nuovo cognome, Vuleta, quello dell’uomo che ha recentemente sposato dopo vari anni di convivenza.