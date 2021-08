Silvia Salis: lo sport nel sangue

Una grande atleta diventata ora Vicepresidente del CONI

Silvia Salis è una ex specialista del lancio del martello disciplina, in cui vanta un personale di 71,93 quarta miglior prestazione italiana di tutti i tempi, che le ha permesso di vincere numerosissimi titoli italiani, un oro e un bronzo ai Giochi del Mediterraneo oltre a tante partecipazioni internazionali, tra cui spiccano quelle delle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012.

Silvia, che compirà 36 anni il prossimo 17 settembre, ha dovuto però interrompere definitivamente la sua carriera agonistica nel 2017, dopo un paio di anni di sofferenze continue per una grave infiammazione cronica (simile alla pubalgia) dell’adduttore che, nelle fasi più acute, le impediva addirittura di avere una vita normale anche fuori dalla pedana di allenamento.

Tuttavia, proprio in quegli anni in cui aveva provato, in tutti i modi, a recuperare alternando lunghi periodi di stop a terapie di ogni genere, l’amore per l’Atletica si era ancor più rinforzato e nato, dentro di lei, il desiderio di continuare ad essere protagonista, pur se in un ruolo diverso.

Nel 2016, quindi, la sua candidatura a consigliere federale e la conseguente elezione che l’ha vista protagonista molto attiva della vita della FIDAL sino alla scadenza del mandato, nel gennaio di quest’anno.

Un’esperienza fondamentale, p