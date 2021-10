Shamier Little pronta al riscatto per i Mondiali di Eugene 2022

L'ostacolista statunitense carica più che mai dopo la delusione dei Trials Olimpici 2021

Shamier Little è un’atleta statunitense specialista dei 400 ostacoli, una disciplina che nelle ultime tre stagioni ha visto un’enorme accelerazione a livello di riscontri cronometrici con l’ottenimento di nuovi record del mondo, dopo 16 anni, a partire dal 2019 per opera della connazionale Dalilah Muhammad e poi, quest’anno, con un ennesimo straordinario miglioramento da parte dell’altra statunitense Sydney McLaughlin che ha vinto anche il titolo olimpico.

Come spesso accade per gli atleti e le atlete degli States, la concorrenza interna crea degli enormi problemi anche solo a qualificarsi per le grandissime manifestazioni internazionali, quali i giochi a cinque cerchi e i mondiali e per Shamier, questa barriera costituita dai famigerati Trials Olimpici, è stata quasi sempre insormontabile.

Little, nata a Louisville nel Kentucky il 20 marzo 1995, ha ottenuto la sua prima importante affermazione vincendo i campionati del mondo under 20 sui 400 ostacoli a Eugene, nel 2014, con il crono di 55″66.