Settimo trionfo di Warner nel decathlon dell’Hypo Meeting

Eccezionale salto a 8,45 di Ehammer che realizza il record del mondo del lungo in prova multipla

Il campione olimpico di decathlon Damian Warner ha vinto per la settima volta l’Hypo Meeting disputato al Moesle Stadion di Gotzis, totalizzando il punteggio di 8797 punti, migliore prestazione mondiale dell’anno, ma l’impresa sensazionale dei due giorni di gare in Austria è arrivata dal 22enne svizzero Simon Ehammer che, al di là dell’aver battuto il suo recente record svizzero con 8377 punti, ha realizzato uno straordinario salto in lungo con la misura di 8.45m al primo tentativo.

L’atleta elvetico ha migliorato con tale prova il primato mondiale della specialità in una gara di decathlon e stabilito la migliore prestazione mondiale del 2022, superando nelle liste stagionali il greco Miltiadis Tentoglou, che aveva ottenuto 8.35m lo scorso aprile.

Ehammer, che avrebbe vinto con tale misura, la medaglia d’oro del salto in lungo nelle ultime quattro edizioni delle Olimpiadi, è stato campione europeo under 20 di decathlon nel 2019 e aveva già stabilito questo primato, con 8.30m, al meeting di Ratingen dove si era imposto con 8354 punti.