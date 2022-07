Schippers stella del meeting di Lignano Sabbiadoro

Domani la tappa italiana friulana del Continental Tour Challenger

La velocista olandese Dafne Schippers è la grande attrazione della trentatreesima edizione del Meeting Sport e Solidarietà in programma domani 30 Luglio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

La trentenne olandese, che si rivelò come specialista delle prove multiple vincendo il titolo mondiale under 20 a Moncton nel 2010 e l’oro europeo under 20 a Tallin 2011 nell’eptathlon, si è dedicata solo allo sprint dal 2014, anno in cui vinse il doppio oro agli Europei di Zurigo sui 100 metri in 11”12 e sui 200 metri con un eccellente 22”03 sotto la pioggia.

L’atleta, nativa di Utrecht, ha vinto successivamente il doppio titolo mondiale sui 200 metri a Pechino nel 2015 con il primato europeo di 21”63 davanti alla giamaicana Elaine Thompson, e a Londra 2017 in 22”05 davanti all’ivoriana Marie Josée Ta Lou, l’argento olimpico sui 200 metri a Rio 2016 in 21”88 dietro a Thompson, l’argento sui 100 metri ai Mondiali di Pechino con il personale di 10”81, il bronzo sui 100 metri ai Mondiali di Londra in 10”96, l’argento sui 60 metri ai Mondiali Indoor di Portland 2016, l’oro sui 100m agli Europei di Amsterdam 2016 e l’argento sui 200m agli Europei di Berlino 2018.