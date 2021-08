Salta la sfida tra Tamberi e Barshim a Losanna

Stasera il ritorno in pedana di Gimbo da campione olimpico

Questa sera a Losanna una grande festa in Piazza dedicata all’Atletica con lo spettacolare prologo, dedicato al salto in alto, dell’evento di Diamond League che si svolgerà domani, prima tappa europea dopo la fine dei Giochi Olimpici, con in pista tantissimi campioni.

Gianmarco Tamberi, il campione olimpico, tornerà in pedana nel tardo pomeriggio svizzero a partire dalle 18, per dare vita a una gara spettacolare che avrebbe anche potuto essere ancor più affascinante se proprio nelle ultime ore, l’altra medaglia d’oro dell’alto insieme a Gimbo, Mutaz Barshim, non avesse rinunciato a partecipare per qualche piccolo problema fisico.