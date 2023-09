Saina e El Goumri vincono la Maratona di Sydney

Ci si avvia verso le grandi maratone dell'autunno

La statunitense di origini keniane Betsy Saina e il marocchino Othmane El Goumri hanno vinto la ASICS Sydney Marathon, gara targata World Athletics Platinum Label, in una mattinata calda.

Saina, quinta alla Maratona di Tokyo dello scorso marzo, ha tagliato il traguardo in 2h26’47” battendo per sei secondi l’etiope Rahma Tusa, mentre Gladys Chesir si è piazzata al terzo posto in 2h28’41” davanti ad Angela Tanui quarta in 2h28’52, e all’etiope Bekelech Borecha quinta con 2h29’13”.

L’australiana Sinead Diner si è classificata all’ottavo posto in 2h31’27 e ha conquistato il titolo nazionale del suo continente in quanto la gara era valida per la sua assegnazione..

Saina ha fatto parte di un gruppo di testa, che è transitato al 10° km in 34’57 e al 21° in 1h14’23 con Angela Tanui che è andata al comando con l’obiettivo di tenere alto il ritmo ma in ogni caso c’era un gruppo ancora numeroso di atlete insieme al passaggio del 30° km in 1h46’22.

Saina e Tusa hanno poi lanciato l’azione decisiva e sono transitate al 35° km in 2h02’49 con un vantaggio di 46 secondi su Tanui, ma poi la statunitense ha spinto sull’acceleratore prendendo un vantaggio di 16 secondi su Tusa al passaggio del 40° km in 2h19’30, con quest’ultima che ha ridotto lo svantaggio nel finale portando a sei secondi nei confronti della vincitrice, nel tratto finale della gara, non sufficiente però per superare l’avversaria.