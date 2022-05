Sabbatini stella tra le stelle del Prefontaine Classic: 4’01″93 nei 1500 metri

Per l'azzurra il miglior tempo in Italia sulla distanza dal 1982

Ottima prestazione della mezzofondista Gaia Sabbatini nei 1500 metri del Prefontaine Classic di Eugene, il più prestigioso meeting mondiale di Diamond League, dove l’azzurra ha dimostrato ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, di aver raggiunto una notevole dimensione internazionale.

In una gara tiratissima dominata dalla campionessa olimpica, la keniana Faith Kipyegon con lo straordinario crono di 3’52″59, miglior tempo dell’anno nel mondo, Gaia ottiene un brillante decimo posto con il personale di 4’01″93 ma soprattutto è la prima delle atlete europee, nettamente davanti oltretutto, alla fortissima britannica Laura Muir undicesima con 4’04″45.

Con tale prestazione, ottenuta tra l’altro dopo un viaggio oltreoceano di svariate ore e una differenza di fuso dall’Italia di 9 ore, che certamente non può non aver in qualche modo influito sulla sua prestazione, Sabbatini ha consolidato il secondo miglior tempo della storia italiana di questa specialità, non si correva così forte dal 1982, avvicinando ulteriormente il mitico record italiano di Gabriella Dorio di 3’58″63 del 25 agosto 1982, anno in cui la campionessa olimpica di Los Angeles 1984 aveva anche realizzato 3’59″02 ad Atene.