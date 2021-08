Sabbatini ancora in grande condizione 

10"54 di Elaine Thompson-Herah nei 100

E’ ricominciata la Diamond League, dopo l’interruzione dovuta alle Olimpiadi di Tokyo e si è disputata l’ottava tappa, uno delle più prestigiose, quella statunitense che si disputa tradizionalmente ad Eugene, in Oregon, sede oltretutto dei prossimi campionati del mondo 2022. Il meeting dedicato al mitico mezzofondista Steve Prefontaine, tragicamente scomparso in un incidente automobilistico a soli 24 anni, ha visto la partecipazione di quattro azzurri di cui una, Federica Del Buono, ha corso nella tarda serata statunitense di ieri, la primissima mattina italiana.

Nel mezzogiorno dell’Oregon, invece, in pista si conferma su ottimi livelli Gaia Sabbatini che corre in 4’04″55 nei 1500 metri, a un paio di secondi dal personale della semifinale di Tokyo con cui è diventata la seconda italiana di sempre. Una gara corsa su ritmi velocissimi, con Gaia che si fa un po’ travolgere e rimane attardata ma poi, nel finale, recupera qualche posizione e chiude con un onorevolissimo decimo posto, mentre la vittoria va all’olimpionica keniana Faith Kipyegon, con lo straordinario crono di 3’53″23.

L’australiana Linden Hall (3’59″73) e l’americana Josette Norris (4’00″07) sono le meno distanti mentre affonda la britannica d’argento Laura Muir, dodicesima in 4’05″92, battuta anche dalla Sabbatini. Le dichiarazioni di Gaia: “Gara difficile, con passaggi davvero veloci, ma sono piuttosto contenta del risultato e di essermi confermata correndo sui miei tempi dopo le Olimpiadi, che erano l’obiettivo dell’anno. Adesso penso alla prossima: probabilmente giovedì a Losanna, per rimettermi in gioco di nuovo in Diamond League.”