Sabato 2 ottobre iniziano i campionati italiani cadetti

SPRINTNEWS

Mai come quest'anno grande attenzione sulle nuovissime generazioni

Saranno, quelli che si svolgeranno a Parma sabato 2 e domenica 3 ottobre a Parma nell’impianto sportivo Lauro Grossi, i primi campionati italiani riservati ai ragazzi di 14 e 15 anni, di quella che possiamo definire certamente la nuova era dell’Atletica Italiana dopo i trionfi delle Olimpiadi di Tokyo. Ventuno rappresentative, trentasei titoli individuali da assegnare in due giornate con la presenza attesa di circa novecento atleti under 16, per molti dei quali sarà la prima importante esperienza agonistica della loro iniziale carriera sportiva e, per questo, ancor più indimenticabile. Saranno gare individuali ma sarà forte l’impronta del gruppo, considerato che ogni atleta compete con la maglia della rappresentativa regionale per esaltare al meglio lo spirito di squadra.

La cerimonia inaugurale si svolgerà, peraltro, già domani pomeriggio, venerdì 1 ottobre, nel centro della bella città emiliana, tra le meraviglie di Piazza Duomo, per festeggiare anche la prima volta che questi campionati italiani under 16 vengono disputati a Parma, terzo anno consecutivo per la regione dopo le due edizioni consecutive di Forlì.