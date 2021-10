Rocchi in evidenza nel lungo dei campionati under 16 di Parma

Dopo che il campione olimpico Massimo Stano aveva ufficialmente aperto venerdì, nel corso della cerimonia inaugurale, i campionati italiani cadetti (atleti 2006/2007), ieri prima giornata a Parma con ancora una volta grandi protagonisti nell’ambito delle gare veloci, per gli under 16 si corrono gli 80 metri, con le brillanti affermazioni di Alice Pagliarini (Marche/Atl. Avis Fano) e Francis Pala (Lombardia/Cba Cinisello Balsamo). Se Pagliarini, tra le ragazze, era la grande favorita essendo già la detentrice della migliore prestazione italiana di categoria (9″65), al maschile il successo di Pala è stato più inaspettato in quanto il ragazzo è al primo anno di categoria, dovendo ancora compiere i 14 anni tra pochi giorni, l’8 ottobre.