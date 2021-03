Road to Tokyo: Sara Fantini

La speranza azzurra nel lancio del martello

Sara Fantini è un’atleta azzurra specialista nel lancio del martello di cui detiene, con 70,73, la quarta miglior prestazione italiana di sempre alle spalle di grandi campionesse quali Ester Balassini, Clarissa Claretti e Silvia Salis. Sara, che ha iniziato con l’atletica verso i 15 anni, è figlia di due ex lanciatori, il padre Corrado 11esimo alle Olimpiadi di Atlanta 1996 nel getto del peso, la madre Paola Iemmi giavellottista di buon livello. Pur avendo solo 23 anni ha già partecipato a un campionato del mondo, nel 2019 a Doha, ed ha ottenuto la medaglia di bronzo ai campionati europei under 23 di Gavle, in Svezia, sempre nello stesso anno.

Pur essendo il minimo per le Olimpiadi abbastanza alto, 72,50 metri, la sua attuale posizione nel ranking di World Athletics, 23esima, le da ottime possibilità di poter viaggiare spedita verso il Giappone, per la sua prima Olimpiade. Il suo debutto stagionale, nel campionato italiano di lanci invernali a fine febbraio, è stato buono avendo subito avvicinato i 70 metri, 69,71, per cui sicuramente il morale sarà alle stelle, ma sono molto lieto di poterlo chiedere direttamente a lei.