Mondiale per club, Fluminense-Borussia Dortmund 0-0: i tedeschi rischiano grosso

La prima gara di giornata del Mondiale per Club ci regala un pari con grande rammarico per il Fluminense, fermato sullo 0-0 da un irriconoscibile Borussia Dortmund, che non impegna mai il 44enne Fabio. Spingono subito i brasiliani, con uno scatenato John Arias. Il colombiano prima calcia alto, poi saggia i riflessi di Kobel. Pressing altissimo per il Fluminense e il Dortmund non riesce ad andare oltre un tiro (leggibile) di Brandt, venendo messo alle strette dai rivali. Martinelli sfiora la rete dalla distanza, mentre Kobel salva tutti su Arias e protegge lo 0-0. I gialloneri sono fermi da un mese e non si risvegliano neppure nella ripresa, non riuscendo quasi mai a innescare Guirassy in profondità. Ha così le migliori chances il club brasiliano, che spreca con Canobbio e impegna Kobel: superlativa doppia parata su Everaldo e Nonato. Kovac prova a scuotere i suoi con Jobe Bellingham, mentre Portaluppi concede venti minuti alla sua coppia offensiva: dentro Cano e Serna, 21 reti in due, per spaccare la difesa rivale. Negli ultimi minuti, nonostante un ispirato (e confusionario) Gittens, la musica non cambia. Il Fluminense continua a spingere senza sfondare, il Dortmund non crea praticamente nulla. Finisce così 0-0 la prima gara del gruppo F.