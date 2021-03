Road to Tokyo: Ottavia Cestonaro

Due lauree e un amore infinito per l'atletica

Leggendo il percorso agonistico di Ottavia Cestonaro, specialista azzurra nel salto triplo dove ha rappresentato l’Italia in tante manifestazioni internazionali, tra cui i mondiali di Doha 2019, quel che salta subito in evidenza è il fatto che abbia gareggiato in discipline di vario genere, dalle corse ai lanci per finire ovviamente con i salti, sia in elevazione che in estensione.

Una super atleta, a tutti gli effetti, e infatti per vari anni della sua ancor giovane carriera, ha compiuto 26 anni il 12 gennaio scorso, ha spesso gareggiato anche nelle prove multiple, sia outdoor nell’eptathlon, che soprattutto indoor, nel pentathlon dove vanta 2 dei 6 titoli italiani assoluti conquistati.