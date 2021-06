Road to Tokyo: Daisy Osakue

La lanciatrice azzurra verso la sua prima Olimpiade

Nel 2019 il primo oro azzurro delle Universiadi di Napoli è arrivato da Daisy Osakue nel lancio del disco. E pensare che Daisy quando ha iniziato a fare atletica non faceva lanci, ma multiple e ostacoli in cui ha anche vinto delle medaglie ai Campionati Italiani.

Fortunatamente il caso ha voluto che durante alcuni Campionati di Società abbia dovuto coprire le gare del getto del peso e del lancio del disco, e il resto è storia.

Daisy sta studiando comunicazione in America, alla Angelo State University in Texas, dopo aver conseguito una laurea in criminologia.

Il suo personale nel disco è di 61,69m, seconda migliore di sempre in Italia, ottenuto proprio alle Universiadi, lancio che le ha consentito di ascoltare l’inno italiano dal più alto gradino del podio, e detiene la miglior prestazione italiana under 23 con 59,72 realizzato a San Angelo (USA) nel 2018, in una gara fatta per la sua Università.

Nella sua carriera può vantare anche il 5° posto ai Campionati Europei di Berlino 2018, suo miglior risultato internazionale assoluto in una competizione che aveva rischiato seriamente di saltare a causa di un brutto incidente occorsole pochi giorni prima, quando subì una un’abrasione alla cornea di un occhio in quanto le venne lanciato contro, da un auto, un uovo.