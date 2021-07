Road to Tokyo: Andrea Ceccarelli

Il talento non basta se non si ha accanto un grande tecnico

Negli ultimi mesi abbiamo intervistato tantissimi atleti potenziali o sicuri qualificati per le Olimpiadi di Tokyo ed ora, che le convocazioni sono state ufficialmente definite, continueremo a farlo con quelli convocati, sino agli ultimi giorni prima della definitiva partenza per il Giappone.

Crediamo però, sia doveroso rivolgere la giusta attenzione anche a coloro che stanno dietro alle prestazioni dei nostri e delle nostre atlete, i loro tecnici e abbiamo pensato di intervistarne uno dei tanti che, come i loro ragazzi, prenderanno la strada per Tokyo, salendo sull’aereo per il Sol Levante.

Ovviamente da parte nostra i più sinceri complimenti a tutti, ma dovendo operare una scelta l’abbiamo fatto verso chi, da un lato riveste l’importante ruolo di Direttore Tecnico del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle ma, dall’altro, segue personalmente atleti e atlete, anche di altri Gruppi Sportivi, tra cui su tutte una delle grandi rivelazioni di questa stagione 2021, la mezzofondista Gaia Sabbatini.