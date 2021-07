Road to Tokyo: Ahmed Abdelwahed

Potrebbe essere il primo a debuttare

Il 30 luglio alle ore 9 di Tokyo, che sono le 2 italiane, inizieranno le prove dell’Atletica delle 32esime Olimpiadi moderne che sono cominciate proprio nella giornata di oggi. La prima gara in programma saranno le batterie dei 3000 siepi maschili dove saranno impegnati ben tre italiani, i gemelli Osama e Ala Zoghlami, palermitani e il romano Ahmed Abdelwahed, certamente una delle più piacevoli sorprese di questo 2021 dell’atletica azzurra.

Al di là del nome e cognome un po’ complicati da pronunciare, Ahmed è nato in Italia nel 1996 da genitori egiziani emigrati ed avendo sempre vissuto a Roma, ha iniziato con l’atletica, all’epoca delle medie, nella sezione giovanile del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, intitolata a Gaetano Simoni che fu Presidente della Fidal all’epoca delle Olimpiadi di Roma 1960. Si scopre abbastanza presto portato per le specialità del mezzofondo e, in particolare, per le siepi, e inizia la sua vera attività agonistica da allievo sulla distanza di quella categoria, i 2000 metri, dove ottiene anche titoli italiani e, soprattutto, il 2 dicembre del 2013 nella capitale del Brasile, Brasilia, la medaglia d’oro alle Gymnasiadi.