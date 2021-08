Rivincite olimpiche a Eugene nel Prefontaine Classic

Ventidue medagliati olimpici di Tokyo 2021 saranno in gara nel rinnovato tempio dell’atletica statunitense di Hayward Field per la quarantaseiesima edizione del Prefontaine Classic, ottava tappa della Wanda Diamond League. Cinque specialità propongono il podio completo delle Olimpiadi di Tokyo. Il meeting è dedicato alla memoria della leggenda del mezzofondo statunitense Steve Prefontaine, quarto alle Olimpiadi di Monaco di Baviera 1972 a soli 21 anni dopo una gara condotta in testa dall’inizio prima di venire superato nel finale.