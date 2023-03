Riccardo Meli nuova freccia nell’arco della 4×400 azzurra

© fidal

Terminata ormai la stagione indoor in tutto il mondo, quella all’aperto si avvicina sempre di più e tra poche settimane comincerà ad entrare nel vivo con i primi importanti meeting italiani ed internazionali ma, adesso, è anche tempo di raduni collegiali nazionali dedicati alle staffette per i Mondiali di Budapest in agosto che saranno preceduti dagli Europei a squadre di Chorzow in giugno. Se è vero che la massima attenzione mediatica, in questi giorni, è stata riversata sulle due 4×100 che si stanno allenando da lunedì 13 allo stadio Paolo Rosi di Roma, per terminare venerdì 17, con la presenza dei campioni olimpici maschili e il debutto nel gruppo di quello europeo dei 60 metri Samuele Ceccarelli, mentre tra le donne ci sono tutte le componenti della squadra medaglia di bronzo agli Europei di Monaco, vogliamo andare controcorrente ed iniziare dal raduno in atto nel centro di preparazione olimpica di Formia, sempre dal 13 ma sino a sabato 18 marzo, dove ci sono gli specialisti dei 400 metri e delle 3 relative staffette, le due classiche del giro di pista oltre a quella mista.