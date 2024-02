Record italiano di Sofiia Yaremchuk nella mezza maratona di Napoli

Eguagliato il primato della Ejjafini risalente al 2011

L’azzurra di origini ucraine Sofiia Yaremchuk, ha realizzato il record nazionale della mezza maratona classificandosi al secondo posto nella 21,097 km di Napoli con il crono di 1h08’27 che pareggia il tempo realizzato da Nadia Ejjafini nel 2011.

Splendida la gara dell’atleta, primatista nazionale anche della maratona, che pur in una giornata non ideale con cielo nuvoloso, terreno ancora bagnato dalla pioggia recente e molta umidità, chiude molto forte nell’ultimo terzo del percorso dopo un passaggio in 42’35 ai 13 km, che era sopra la tabella di marcia per attaccare il record.