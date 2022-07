Per Iapichino 6,53 nel lungo di San Vendemiano

Ultima gara della saltatrice azzurra prima della partenza per l'Oregon

© Getty Images

Larissa Iapichino, specialista azzurra del salto in lungo di cui è primatista del mondo under 20 al coperto con la misura di 6,91 che rappresenta anche il suo personale, compirà vent’anni il 18 luglio, proprio durante i Mondiali di Eugene in Oregon per cui è stata ufficialmente convocata lunedì scorso, e che rappresenteranno la sua prima grande esperienza internazionale assoluta. Ieri Larissa ha disputato l’ultima gara, al meeting ATL-Etica di San Vendemiano, prima della partenza per gli States al fine di verificare lo stato della sua condizione, dopo aver conquistato il terzo titolo ai campionati di Rieti del 26 giugno scorso con la sua miglior misura stagionale di 6,64.

Per la saltatrice azzurra c’è stato un piccolo passo indietro rispetto alla vittoriosa gara del Raul Guidobaldi, ma solamente in termini di misura la cui migliore è stata 6.53, perché l’atleta si è alla fine dichiarata soddisfatta delle sensazioni provate quando mancano diciassette giorni alla qualificazione iridata del lungo a Eugene, vale a dire sabato 23 luglio nella penultima giornata iridata in Oregon. La giornata, peraltro, non è stata per nulla favorevole a livello di condizioni ambientali con vento sempre contro per le saltatrici, e infatti per Iapichino il miglior salto è stato il quarto con solo -0.5 m/s, in una sequenza composta da un nullo per poi proseguire con 6,49, 6,51, il 6,53 vincente, e infine completare la sua prova con gli ultimi due turni da 6,44 e 6,40. Nella gara del meeting che valeva anche quale 3° Memorial Prof. Ivo Merlo, secondo posto per Carol Zangobbo con 5,93 mentre terza è stata Veronica Crida con 5,89.