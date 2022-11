Ottimo secondo posto di Battocletti nel cross di Alcobendas

L'azzurra in eccellente condizione in vista degli Eurocross

Esattamente due settimane prima del grande appuntamento continentale di Venaria Reale in Piemonte, per gli Eurocross 2022, l’icona assoluta del mezzofondo femminile italiana, Nadia Battocletti, dimostra di essere in crescita di condizione, dopo l’ennesimo inconveniente subito in stagione causato da una fastidiosa forma di mononucleosi contratta al ritorno dagli Europei tedeschi in pista, ed ottiene un altro secondo posto in una gara Gold del World Athletics Cross Country Tour ad Alcobendas in Spagna.

Al traguardo, la campionessa europea under 23 che proverà tra 14 giorni a mantenere il titolo davanti al pubblico italiano, chiude sugli 8040 metri del percorso con un distacco di undici secondi nei confronti della keniana Lucy Mawia prima in 27’06, rispetto a 27’17 dell’italiana, la stessa atleta peraltro che l’aveva già preceduta nella gara di esordio stagionale del 13 novembre ad Atapuerca, sempre in terra iberica, ma in quell’occasione Nadia fu sesta e l’africana terza con un distacco tra le due di venticinque secondi.