Oggi la Maratona di Firenze

Un'altra grande festa di atletica in una città d'arte

Si correrà questa mattina dalle 8,30, dopo un anno di stop a causa della pandemia mondiale, la 37esima edizione della Firenze Marathon che rappresenta un altro grande segnale di ripresa agonistica per questo tipo di competizioni, particolarmente complicate da organizzare alla luce delle disposizioni molto stringenti a causa dell’epidemia da Covid ancora drammaticamente in corso.

In tale senso, grandissimo è stato il lavoro del Comitato organizzatore diretto da Giancarlo Romiti, con la consueta stretta sinergia con le amministrazioni coinvolte, che ha potuto contare sull’aiuto di oltre duemila volontari per tornare ad allestire uno degli eventi più amati dalla città, ed anche per dare un aiuto concreto al tessuto economico cittadino.