Oggi il meeting internazionale di Grosseto

Si svolgerà dal tardo pomeriggio di oggi la sedicesima edizione del Meeting Internazionale di Grosseto che vedrà la partecipazione, nello Stadio Olimpico Carlo Zecchini, di alcuni importanti atleti azzurri tra cui su tutti la primatista mondiale under 20 del salto in lungo, Larissa Iapichino, il campione olimpico della staffetta 4×100, Lorenzo Patta, e il campione europeo under 23 del salto triplo, Andrea Dallavalle. Nell’evento che riprende la sua tradizione dopo alcuni anni di fermo, sono in programma 13 gare e in due di queste ci sarà anche la velocista Ambra Sabatini che si cimenterà, sia nei 100 metri riservati alla sua categoria T63 in cui si è laureata campionessa paralimpica a Tokyo con il crono di 14″14, che nei 200 metri assoluti, in una specialità dove quest’anno ha iniziato la stagione realizzando il primato del mondo della T63 con il tempo di 29″87.

© Fidal/Colombo