Oggi e domani le finali della Diamond League a Eugene

Cinque azzurri impegnati nell'atto conclusivo del principale circuito mondiale

© sprintnews Inizieranno alle 11 locali di oggi, che saranno le 20 italiane, le finali della Diamond League 2023 che si svolgeranno per la prima volta nella storia della competizione, oltreoceano, a Eugene in Oregon e vedranno nelle due sessioni di gare sino a domani l’assegnazione di 32 Trofei del Diamante.

Saranno cinque gli azzurri impegnati con le varie stelle mondiali dell’atletica in quello che è l’ultimo atto della lunga stagione su pista, con la presenza nella prima giornata alle 20.06 di Roma dello specialista del salto triplo uomini, Andy Diaz, atleta cubano di nascita ma con cittadinanza italiana acquisita dall’inizio dell’anno, il quale si presenta all’appuntamento statunitense da detentore del Trofeo conquistato l’anno scorso a Brussels, in un 2023 in cui ha vinto due tappe del circuito al Golden Gala di Firenze e a Xiamen in Cina, puntando a ripetersi questa volta da italiano.

Sempre oggi, nel salto con l’asta donne alle 21.26, si confronterà ancora una volta con le migliori al mondo Roberta Bruni, pochi giorni dopo aver portato il suo record nazionale a 4,73, mentre nel triplo femminile alle 21.49 toccherà alla vicecampionessa europea indoor Dariya Derkach, ottava ai Mondiali, la quale si è fatta trovare pronta all’invito di partecipazione arrivato all’ultimo a causa del forfait di un’altra atleta.

La seconda giornata di domani vedrà in azione nel getto del peso maschile alle 23.09 Leonardo Fabbri, che vorrà chiudere al meglio una fantastica stagione che l’ha visto assurgere a grandissimi livelli internazionali conquistando tra l’altro l’argento iridato a Budapest, e nei 400 ostacoli femminili alle 22.04 Ayomide Folorunso, reduce anche lei da una positiva annata con la punta del sesto posto in finale dei campionati mondiali nella capitale ungherese, dove ha pure migliorato il suo primato italiano nella semifinale.

Tantissimi i fenomeni dell’atletica mondiale da seguire nel mitico Hayward Field di Eugene in Oregon, che ha ospitato i Mondiali poco più di un anno fa, nel meeting intitolato a Steve Prefontaine compianto mezzofondista statunitense scomparso a soli 24 anni nel 1975, a cominciare soprattutto dal re della velocità Noah Lyles che correrà solo i 100 metri, dalla fuoriclasse del mezzofondo Faith Kipyegon sui 1500, dall’extraterrestre dell’asta Armand Duplantis, da Jakob Ingebrigtsen che proverà la doppietta su miglio e 3000 metri, e dall’iridata dei 200 metri Shericka Jackson che nei 100 sfiderà la campionessa mondiale Sha’Carri Richardson.