Obiri e Kiplimo dominano nella mezza maratona di New York

I favoriti della vigilia non tradiscono le attese

La keniana Hellen Obiri e l’ugandese Jacob Kiplimo hanno vinto, come da pronostico, la sedicesima edizione della United Airlines NYC Half, mezza maratona disputata sul solito percorso a saliscendi di New York che non consente crono straordinari ma che rappresenta sempre, anche sui 21,097 km, un risultato di grandissimo prestigio per il contesto in cui si disputa.

Per Obiri al traguardo, in una gara dominata in testa dal primo metro all’ultimo, il tempo di 1h07’21 mentre al secondo posto si è classificata l’etiope Senbere Teferi, che ha cercato di resistere a lungo all’azione dell’avversaria, per poi cedere nettamente e chiudere in 1h07’55. Obiri ha staccato Teferi, vincitrice della scorsa edizione della gara della Grande Mela, poco prima del 15° chilometro per vincere con il record dell’evento dopo che entrambe si erano staccate sin dai primi metri di gara dal resto del gruppo, avendo già al rilevamento dei 5 km passati in 15’50 un margine di 22 secondi sull’olandese Diane van Es, che guidava un piccolo plotoncino di inseguitrici.