Nuova sfida Weir contro Fabbri al Meeting di Rovereto

Grande attesa anche per Dosso nei 100 donne e Diaz nel triplo uomini

Si disputerà questa sera a Rovereto, la 59esima edizione del Palio della Quercia, tradizionale meeting di atletica in programma quasi sempre a fine stagione, valido quale prova Silver del Continental Tour, che presenterà un cast di nomi di primissimo livello, sia a livello nazionale che internazionale, con un particolare interesse da parte di tutti i tifosi italiani per la gara del getto del peso, dove si sfideranno ancora una volta i due amici e compagni di allenamento, Leonardo Fabbri e Zane Weir apparsi entrambi nelle ultime settimane in strepitosa condizione, ma anche per la coprimatista italiana dei 100 metri, Zaynab Dosso, reduce dall’aver sfiorato di un centesimo a Bellinzona con 11″15 il suo fresco limite ottenuto ai Mondiali, e naturalmente per il detentore del record nazionale del salto triplo, il neo azzurro Andy Diaz, che fra pochi giorni partirà alla volta di Eugene per provare a riconquistare il Trofeo della Diamond League vinto l’anno scorso.

Da non dimenticare naturalmente i 100 metri uomini dove sarà impegnato il campione europeo dei 60 metri indoor, Samuele Ceccarelli, in una sfida particolarmente stimolante contro il keniano Ferdinand Omanyala e i due giamaicani Oblique Seville e Kishane Thompson.