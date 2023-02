Non solo Jacobs nella grande serata di atletica a Lievin

© ufficio-stampa

Lievin piccolo comune francese di circa 33.000 abitanti situato 200 km a nord di Parigi, molto vicino al confine con il Belgio, è la sede di uno dei più prestigiosi meeting europei al coperto della stagione, il Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais valido quale prova Gold del World Tour, dove si affronteranno straordinari atleti internazionali tra cui 8 italiani per una presenza mai vista di azzurri in una manifestazione al coperto di tale livello. Se l’atleta più atteso a livello nazionale sarà certamente Marcell Jacobs che tornerà sui blocchi dei 60 metri per migliorare il 6″57 dell’esordio di Lodz, quello da cui ci si aspetta invece la solita straordinaria prestazione, che vada al di là del sicuro successo finale, sarà lo svedese Armand Duplantis, fenomenale specialista del salto con l’asta di cui è primatista del mondo oltre che campione di tutto, il quale dopo le due prime eccellenti misure dell’anno di 6,10 seguito da 6,06, proverà ancora a dare spettacolo tentando l’ennesimo attacco al record del mondo che detiene con 6,20 indoor e 6,21 assoluto all’aperto.