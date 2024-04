Neka Crippa domenica nella maratona di Rotterdam

Il fratello di Yeman in cerca di un posto per le Olimpiadi

Mancano poco meno di 4 mesi alla gara olimpica maschile della maratona di Parigi 2024, che si disputerà sabato 10 agosto, ma le occasioni per realizzare i minimi previsti sono quasi finite in quanto è ben noto come, il tempo minimo che debba passare tra una 42,195 km e un’altra, sia proprio al limite e la gara di domenica prossima a Rotterdam, in Olanda, costituisce forse uno degli ultimi appelli in tale direzione, ma sicuramente anche l’opportunità per coloro che il limite lo hanno già ottenuto, di confermare il proprio stato di forma e candidarsi a un posto tra quelli previsti per la propria nazione, nel caso che il minimo sia stato realizzato da un numero maggiore di atleti.

È questo il caso dell’azzurro Nekagenet Crippa, che lo scorso 3 dicembre ha polverizzato il proprio personale nella maratona di Valencia con l’ottimo crono di 2h07’35, valido appunto come standard per la partecipazione alle Olimpiadi francesi, ma sotto la soglia delle 2h08’10 previste sono scesi anche altri quattro italiani a partire dal fratello Yeman che ha realizzato il primato italiano a Siviglia con 2h06’06, in una gara in cui si sono migliorati anche Eyob Faniel con 2h07’09 e Daniele Meucci con 2h07’49, senza naturalmente dimenticare l’ex primatista Iliass Aouani capace di correre in 2h08’05 a Barcellona a inizio marzo, ma 15 giorni dopo essersi ritirato da quella di Osaka in Giappone dove aveva in ogni caso percorso 30 km.