Nadia Battocletti stella dei campionati italiani di cross

Attesa a Gubbio anche per Aouani e Zoghlami

Dopo la grande edizione per i colori azzurri degli Eurocross di Istanbul, si torna a gareggiare nelle corse campestri con l’appuntamento dei campionati italiani che si svolgeranno, sabato 11 e domenica 12 marzo, in occasione della Festa del Cross di Gubbio, in provincia di Perugia, e che vedranno la partecipazione degli atleti vincitori nella scorsa edizione delle quattro principali gare, Nadia Battocletti, Iliass Aouani, Ala Zoghlami e Ludovica Cavalli.

Lo scenario dell’evento sarà rappresentato del parco del Teatro Romano, con la presenza annunciata di tantissimi partecipanti, circa 2500 atleti impegnati nella disputa delle competizioni sulle classiche distanze lunghe dei 10 km per gli uomini e degli 8 per le donne, su quella corta dei 3 km per entrambi i sessi, ma anche per i campionati di società aperti pure a corridori stranieri, per le staffette degli assoluti e master e per i titoli under 16 contesi dalle rappresentative regionali.

La regina della manifestazione sarà proprio l’icona del mezzofondo italiano femminile, Nadia Battocletti, reduce dall’ottimo quarto posto nella finale dei 3000 metri agli Euroindoor in Turchia, la quale come ben noto è una grande appassionata delle corse campestri e il ricordo del suo trionfo tra le under 23, in dicembre agli Eurocross di Venaria Reale in provincia di Torino, è ancor ben vivo in tutti i tifosi italiani.