Murigi e Loic volano nella Zumaia Flysch Trail

La keniana e il francese dominano la gara della Valsir Mountain Running World Cup

La corsa in montagna è una specialità dell’atletica di cui forse non si parla tantissimo ma che, certamente, si contraddistingue tra tutte per la bellezza degli scenari che fanno da contorno alle varie gare e la Zumaia Flysch Trail, la cui 13esima edizione si è svolta nello scorso fine settimana sotto un bel cielo azzurro con sole splendente, è particolarmente famosa per la bellezza pura del suo percorso ritagliato tra le scogliere sul mare e le dolci colline verdi che formano il parco naturale Geoparkea, in Spagna, paesaggio unico tra i pochi siti nel patrimonio geologico del mondo, spesso utilizzato anche per scenografie di importanti produzioni cinematografiche.

Nella manifestazione grande impressione è stata lasciata dalla due volte campionessa del mondo di corsa in montagna, la 37enne keniana Lucy Wambui Murigi, che ha conquistato il titolo assoluto femminile nella categoria lunga della Valsir Mountain Running World Cup, circuito mondiale di World Athletics dedicato a queste gare, dominando la competizione di 22 km a cui era assegnata la qualifica Gold Label, con il crono di 1h39’59.

Nella gara maschile, invece, il successo è andato con 1h28’41 al 23enne francese Robert Loic che è passato dal quarto al secondo posto nella classifica finale della speciale categoria lunga.