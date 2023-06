McDermott vince il City Event nell’alto di Losanna

Dopo la gara anteprima, questa sera il grande evento svizzero di Diamond League

Una ventina di campioni olimpici e mondiali saranno in gara questa sera nell’edizione di quest’anno del meeting Athletissima di Losanna sulla velocissima pista dello Stade Olympique de la Pontaise dove sono attese grandi prestazioni soprattutto nelle gare dei 400 metri ostacoli con Femke Bol, nei 100 metri ostacoli con Jasmine Camacho Quinn e Tobi Amusan, nel mezzofondo con Jakob Ingebrigtsen sui 1500 metri, Joshua Cheptegei, Yomif Kejelcha e Selemon Barega sui 5000 metri, oltre che nel getto del peso con Ryan Crouser, Joe Kovacs e gli azzurri Leonardo Fabbri e Zane Weir.

Il grande meeting svizzero si è peraltro aperto nella serata di ieri con un’anteprima rappresentata dal tradizionale City Event nella Place d’Europe al Flon, quartiere moderno e innovativo ricco di ristoranti, pub e negozi, un evento cittadino che ha come obiettivo di portare la grande atletica nel cuore della Ville Olympique e che, quest’anno, è stato dedicato al salto in alto femminile con tutte le migliori specialiste del momento, accompagnate in gara dalla loro canzone preferita da loro scelta.

Il successo è andato all’australiana Nicola McDermott, atleta attualmente in grande condizione come dimostrato dal fatto di avere già vinto in questa stagione a Parigi con 2.00m, a Turku con 2.01m e a Brno con 1.99m, che ha incrementato di un centimetro la sua migliore prestazione mondiale dell’anno con 2.02m al secondo tentativo, dopo aver valicato tutte le misure precedenti a 1.87m, 1.91m, 1.94m e 1.97m alla prima prova.