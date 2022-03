Mat Boling superstar delle Finals Ncaa

Il velocista bianco Matthew Boling sarà la principale attrazione delle Finali NCAA Indoor, Division I, che si svolgeranno in questo fine settimana nella città statunitense di Birmingham in Alabama, classica rassegna universitaria che sarà come da tradizione una fucina di campioni pronti a prendersi, nei prossimi anni, la scena nelle più importanti rassegne internazionali di atletica. Mat ha aperto la stagione con una doppietta al Clemson Invitational vincendo il salto in lungo con 8.25m e i 200 metri con 20”49, poi ha avvicinato il record personale sui 200 metri con 20”27 e vinto il salto in lungo con 8.05m al Razorback Invitational di Fayetteville.

